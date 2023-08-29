Пропавшая Алина Горбачёва попала на камеры наблюдения сегодня в течение дня

Пропавшая российская фигуристка Алина Горбачёва, об исчезновении которой заявила мама спортсменки, попала на камеры наблюдения сегодня, 29 августа, в течение дня. На записях видно, что Горбачёва заходила в одно из кафе на Волоколамском шоссе около 13 часов дня.

Напомним, ранее сообщалось, что спортсменка пропала после выхода с тренировки в понедельник, 28 августа, вечером. Горбачёва ушла в сторону парка и реки после того, как покинула тренировочную арену. Работы по поиску фигуристки начались сегодня днём: были задействованы водолазы, а также на месте работали бригады волонтёров.

Сообщается, что полиция прекратила мероприятия по поиску Алины Горбачёвой на Покровской набережной в Москве. Ранее работы прекратили водолазы.