«Не забывайте, что это ребёнок». Скопцова призвала к поддержке Горбачёвой

Российская фигуристка, выступавшая в танцах на льду, Анастасия Скопцова призвала общество воздержаться от травли 16-летней Алины Горбачёвой, которая пропала в понедельник, 28 августа, а сегодня днём была замечена в кафе в то же время, когда начиналась операция по поиску спортсменки.
«Хотела бы попросить вас не устраивать травлю в сторону Алины и не поддаваться общественному порицанию! Не забывайте, что это ещё ребёнок! Который, скорее всего, находится в сложной психологической ситуации на фоне высоких физических нагрузок. Будьте добрее. Быть спортсменом — это не только медали и победы на чемпионатах…
Алина ещё не вернулась домой, поэтому давайте поддержим её, чем можем! Возможно, она читает все новости и весь этот хейт, что вдвойне усугубляет её эмоциональное состояние. И от этого боится выйти на связь! Поддержите её, пожалуйста», — написала Скопцова в своём телеграм-канале.
Поисковые мероприятия в районе Покровской набережной в Москве прекращены. О месте нахождения фигуристки ничего не известно.
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