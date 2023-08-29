Пропавшая в Москве фигуристка Горбачёва найдена, её жизни и здоровью ничего не угрожает

Российская фигуристка Алина Горбачёва, которая пропала в Москве вечером понедельника, 28 августа, найдена. Об этом сообщила прокуратура столицы. Отмечается, что жизни и здоровью спортсменки ничего не угрожает.

«При координирующей роли прокуратуры Москвы местонахождение 16-летней спортсменки установлено в кинотеатре одного из торговых центров. По предварительной информации, каких-либо противоправных действий в отношении неё не совершено. Её жизни и здоровью ничего не угрожает», — говорится в официальном сообщении правоохранительных органов.

Напомним, мама спортсменки обратилась с заявлением о пропаже Горбачёвой утром вторника, 29 августа. Были проведены поисковые работы в парке и в реке у Покровской набережной в Москве. Днём фигуристку видели в кафе.