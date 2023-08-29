Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Горбачёва доставлена в подразделение Следственного комитета Москвы

Горбачёва доставлена в подразделение Следственного комитета Москвы
Комментарии

Российская фигуристка Алина Горбачёва, которую нашли после целого дня поисков во вторник, 29 августа, в одном из торговых центров в Москве, доставлена в подразделение столичного Следственного комитета.

«Несовершеннолетняя доставлена в подразделение столичного СК. При участии законного представителя и психолога следователи приступили к проведению с ней следственных действий», — сообщил официальный телеграм-канал Следственного комитета города Москвы.

Напомним, 16-летняя Алина Горбачёва пропала после тренировки в понедельник, 28 августа, вечером. Спортсменка ушла в сторону реки и парка, которые были обследованы волонтёрами и водолазами. Вечером 29 августа стало известно, что фигуристку нашли, а её жизни и здоровью ничего не угрожает.

Материалы по теме
Пропавшую в Москве фигуристку нашли! Она доставлена в Следственный комитет
Live
Пропавшую в Москве фигуристку нашли! Она доставлена в Следственный комитет
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android