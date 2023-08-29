Горбачёва доставлена в подразделение Следственного комитета Москвы
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Российская фигуристка Алина Горбачёва, которую нашли после целого дня поисков во вторник, 29 августа, в одном из торговых центров в Москве, доставлена в подразделение столичного Следственного комитета.
«Несовершеннолетняя доставлена в подразделение столичного СК. При участии законного представителя и психолога следователи приступили к проведению с ней следственных действий», — сообщил официальный телеграм-канал Следственного комитета города Москвы.
Напомним, 16-летняя Алина Горбачёва пропала после тренировки в понедельник, 28 августа, вечером. Спортсменка ушла в сторону реки и парка, которые были обследованы волонтёрами и водолазами. Вечером 29 августа стало известно, что фигуристку нашли, а её жизни и здоровью ничего не угрожает.
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