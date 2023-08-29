Авербух: был свидетелем, как трепетно Федченко тренировала Горбачёву в межсезонье

Российский хореограф Илья Авербух прокомментировал ситуацию с пропажей фигуристки Алины Горбачёвой и призвал общество «не куражиться и никого не травмировать» слухами о жизни спортсменки. Фигуристку нашли живой и здоровой во вторник, 29 августа, вечером.
«В первую очередь просто по-человечески очень рад этой доброй новости. Алина Горбачёва каталась у меня в гастрольном туре. Именно её тренер попросила меня поддержать Алину и взять фигуристку в тур, чтобы она набиралась опыта и выступала наряду с большими чемпионами. Что в общем я и сделал. В ряде городов тура Алина выступала, делала очень здорово. Публика принимала её замечательно.
Когда я ставил программу Матвею Ветлугину, то делал это как раз на том льду, где тренировалась Алина. Поэтому был свидетелем несколько дней, как трепетно Софья Федченко тренировала Алину в межсезонье. Из того, что я видел, это была очень продуктивная работа. Прекрасная совместная работа молодого, очень амбициозного и талантливого тренера и молодой, талантливой амбициозной фигуристки. Поэтому очень рад такому разрешению ситуации.
Считаю, самое правильное, что может сейчас сделать пресса — это сообщить всем, что всё хорошо, и не раздувать, не куражиться, не травмировать никого. Поддерживаем всех, идём дальше», — приводит слова Авербуха «Матч ТВ».
Напомним, ранее одной из причин пропажи Алины Горбачёвой назывался конфликт спортсменки с тренером.
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