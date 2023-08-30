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В «ЛизаАлерт» рассказали, как проходила операция по поиску Алины Горбачёвой

В «ЛизаАлерт» рассказали, как проходила операция по поиску Алины Горбачёвой
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Пресс-служба поисковых отрядов «ЛизаАлерт» рассказала, как проходила операция по поиску пропавшей в Москве в понедельник 16-летней фигуристки Алины Горбачёвой. Спортсменку нашли вечером вторника, 29 августа, в одном из торговых центров столицы.

«В одном из торговых центров города Москвы четыре поисковых группы отряда «ЛизаАлерт» отрабатывали задачи, которые получили от координатора поиска. При отработке одной из задач было получено ключевое свидетельство о нахождении ребёнка на территории данного ТЦ. Свидетельство было оперативно передано сотрудникам полиции, которые также работали на территории торгового центра. При проверке этого свидетельства девочка была найдена. Всего в поисковом штабе «ЛизаАлерт» было зарегистрировано около 90 человек», — приводит слова представителей организации издание «РИА Новости Спорт».

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