Следователи передали найденную Алину Горбачёву маме

Найденная 16-летняя фигуристка Алина Горбачёва была передана маме после проведения следственных действий. Спортсменка не сообщила следователям причину своего исчезновения.

«Причину своего исчезновения она не назвала. Конфликтов ни с кем не было, ушла и гуляла. Ночь, с её слов, провела на лестнице в жилом доме, а утром ходила по магазинам и кафе. После этого дошла до ТЦ «Вегас», зашла в кинотеатр, где хотела немного поспать. Там её и нашли», — приводит слова источника в правоохранительных органах «РИА Новости Спорт».

Напомним, Горбачёва исчезла вечером 28 августа. Спортсменка ушла с тренировки, однако так и не вернулась домой. В поисках Горбачёвой были задействованы водолазы, так как на берегу Москвы-реки, к которому фигуристка шла в тот день, были найдены её носки. Днём 29 августа Алина попала на камеры наблюдения в кафе, а позже полицейские нашли Горбачёву в кинотеатре одного из торговых центров.