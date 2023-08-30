Следователи передали найденную Алину Горбачёву маме

Найденная 16-летняя фигуристка Алина Горбачёва была передана маме после проведения следственных действий. Спортсменка не сообщила следователям причину своего исчезновения.
«Причину своего исчезновения она не назвала. Конфликтов ни с кем не было, ушла и гуляла. Ночь, с её слов, провела на лестнице в жилом доме, а утром ходила по магазинам и кафе. После этого дошла до ТЦ «Вегас», зашла в кинотеатр, где хотела немного поспать. Там её и нашли», — приводит слова источника в правоохранительных органах «РИА Новости Спорт».
Напомним, Горбачёва исчезла вечером 28 августа. Спортсменка ушла с тренировки, однако так и не вернулась домой. В поисках Горбачёвой были задействованы водолазы, так как на берегу Москвы-реки, к которому фигуристка шла в тот день, были найдены её носки. Днём 29 августа Алина попала на камеры наблюдения в кафе, а позже полицейские нашли Горбачёву в кинотеатре одного из торговых центров.
- 30 августа 2023
-
10:11
-
10:06
-
09:58
-
09:22
-
00:20
- 29 августа 2023
-
23:47
-
22:41
-
22:37
-
22:21
-
22:04
-
21:39
-
21:16
-
21:14
-
19:47
-
19:31
-
18:58
-
18:54
-
18:36
-
18:26
-
18:18
-
17:59
-
17:54
-
17:35
-
17:13
-
16:58
-
16:49
-
16:32
-
16:01
-
16:00
-
15:41
-
15:28
-
15:20
-
15:12
-
15:07
-
14:51