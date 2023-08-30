Бабушка Горбачёвой: будем настаивать на том, чтобы забрать Алину у тренера

Бабушка 16-летней фигуристки Алины Горбачёвой заявила, что будет настаивать на возвращении спортсменки в семью. Ранее бабушка фигуристки сообщила, что тренер Софья Федченко выступала против общения Горбачёвой с родственниками.
«Мы будем настаивать на том, чтобы забрать Алину у тренера, чтобы она снова жила с матерью. Я теперь против её карьеры и спорта. Пережитые сутки не стоят никаких олимпийских медалей. Мы об этом будем говорить с внучкой, но пока не знаем, как она отреагирует», — приводит слова бабушки Алины Горбачёвой «Комсомольская правда».
Напомним, 28 августа Горбачёва ушла с тренировки и не вернулась домой. Девушку искали в течение всего дня. В поисках были задействованы даже водолазы, так как на берегу Москвы-реки, к которому она шла, нашли носки спортсменки. Днём 29 августа Алина попала на камеры наблюдения в кафе, а позже полицейские нашли Горбачёву в кинотеатре одного из торговых центров.
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