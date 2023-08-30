Появились кадры выхода Горбачёвой из Следственного комитета после допроса о её пропаже
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Появились кадры выхода российской фигуристки Алины Горбачёвой из здания Следственного комитета после допроса о её пропаже. Спортсменка исчезла после тренировки вечером 28 августа, её нашли спустя сутки в одном из торговых центров Москвы.
Ранее стало известно, что в ходе допроса 16-летняя фигуристка рассказала, что провела ночь в подъезде одного из жилых домов, а в торговый центр она зашла, чтобы поспать в кинотеатре.
Алина Горбачёва уже опубликовала в социальных сетях пост о ситуации, где извинилась, что заставила общество волноваться, а также отметила, что её побег никак не связан с фигурным катанием и конфликтами с тренером. Спортсменку передали матери, её жизни и здоровью ничего не угрожает.
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