Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристы Косторная и Куница представили новую программу на шоу Плющенко

Фигуристы Косторная и Куница представили новую программу на шоу Плющенко
Аудио-версия:
Комментарии

Фигуристы Алёна Косторная и Георгий Куница, вместе выступающие в паре, на шоу Евгения Плющенко в Казани представили новую программу. Дуэт выступал под музыку из цикла концертов «Времена года» Антонио Вивальди в аранжировке британского композитора Макса Рихтера.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале LeLavr. Права на видео принадлежат телеграм-каналу LeLavr.

Напомним, 12 августа состоялась свадьба фигуристов. Новый сезон станет для 19-летней Косторной и 20-летнего Куницы первым полноценным в парном катании. В прошлом спортсмены вместе тренировались в группе Этери Тутберидзе, а выступать в паре решили после деятельности на ледовых шоу. На данный момент с парой работает тренер Сергей Росляков.

Косторная является чемпионкой Европы 2020 года и победительницей Гран-при сезона-2019/2020 в одиночном катании.

Материалы по теме
«Спина ужасная и болтается, как у червяка». Рейтинг самых дерзких цитат Косторной
Рейтинг
«Спина ужасная и болтается, как у червяка». Рейтинг самых дерзких цитат Косторной
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android