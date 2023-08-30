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Фигуристы Косторная и Куница представили новую программу на шоу Плющенко

Фигуристы Алёна Косторная и Георгий Куница, вместе выступающие в паре, на шоу Евгения Плющенко в Казани представили новую программу. Дуэт выступал под музыку из цикла концертов «Времена года» Антонио Вивальди в аранжировке британского композитора Макса Рихтера.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале LeLavr. Права на видео принадлежат телеграм-каналу LeLavr.

Напомним, 12 августа состоялась свадьба фигуристов. Новый сезон станет для 19-летней Косторной и 20-летнего Куницы первым полноценным в парном катании. В прошлом спортсмены вместе тренировались в группе Этери Тутберидзе, а выступать в паре решили после деятельности на ледовых шоу. На данный момент с парой работает тренер Сергей Росляков.

Косторная является чемпионкой Европы 2020 года и победительницей Гран-при сезона-2019/2020 в одиночном катании.