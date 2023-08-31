Спортивный психолог – о ситуации Горбачёвой: побег может быть сильной реакцией на стрессы

Феликс Шифрин, спортивный психолог и коуч, специалист в области ментального развития в спорте высказался о ситуации вокруг российской фигуристки Алины Горбчёвой.

«Побег несовершеннолетней фигуристки может быть сильной реакцией на повседневные стрессы, включая и ссоры с тренером. А может и что-то другое – например, неудачные отношения с противоположным полом. Здесь контекст мы не знаем, а значит, выводы делать не можем. Вообще, подростковый возраст всегда сопровождается эмоциональными и психологическими изменениями, которые приводят к неожиданным поступкам. И это важно понимать. Очевидно, что подростки не всегда способны оценить последствия своих действий настолько глубоко, как взрослые», – заявил Феликс Шифрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валерией Кукалевой.