Спортивный психолог – о ситуации Горбачёвой: побег может быть сильной реакцией на стрессы

Феликс Шифрин, спортивный психолог и коуч, специалист в области ментального развития в спорте высказался о ситуации вокруг российской фигуристки Алины Горбчёвой.
«Побег несовершеннолетней фигуристки может быть сильной реакцией на повседневные стрессы, включая и ссоры с тренером. А может и что-то другое – например, неудачные отношения с противоположным полом. Здесь контекст мы не знаем, а значит, выводы делать не можем. Вообще, подростковый возраст всегда сопровождается эмоциональными и психологическими изменениями, которые приводят к неожиданным поступкам. И это важно понимать. Очевидно, что подростки не всегда способны оценить последствия своих действий настолько глубоко, как взрослые», – заявил Феликс Шифрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валерией Кукалевой.
- 31 августа 2023
-
08:10
-
07:50
-
00:15
- 30 августа 2023
-
22:52
-
21:13
-
20:34
-
18:44
-
18:43
-
18:33
-
18:09
-
17:44
-
17:29
-
17:17
-
15:04
-
14:35
-
14:32
-
14:04
-
13:20
-
12:46
-
12:21
-
12:03
-
11:23
-
11:18
-
10:11
-
10:06
-
09:58
-
09:22
-
00:20
- 29 августа 2023
-
23:47
-
22:41
-
22:37
-
22:21
-
22:04
-
21:39
-
21:16