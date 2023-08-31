Спортивный психолог Борзенкова прокомментировала историю с побегом Горбачевой

Виктория Борзенкова, спортивный психолог, мастер спорта России международного класса по фигурному катанию высказалась о ситуации вокруг российской фигуристки Алины Горбчёвой.

«Начну с известной цитаты Михаила Жванецкого: «Мыслить так трудно, поэтому большинство судят». Предлагаю посмотреть на ситуацию максимально нейтрально с целью извлечь опыт и помочь в будущем избегать подобного рода историй. Мы не знаем, это реакция на конкретную ссору или, возможно, уже крайняя мера в накоплении какого-то протеста, обозначение личных границ спортсмена в долгосрочном конфликте, попытка через поступок донести свои эмоции, чувства, что-то доказать», – сказала Борзенкова в беседе с коорреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.