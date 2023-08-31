Спортивный психолог ответил на вопрос о проживании фигуристки Горбачёвой с тренером

Феликс Шифрин, спортивный психолог и коуч, специалист в области ментального развития в спорте отреагировал на проживание российской фигуристки Алины Горбачёвой вместе со своим тренером.
«Ситуация, когда девочка живёт и путешествует с тренером, а отношения с родителями натянуты, вполне может вызывать определённые вопросы со стороны. Изнутри же здесь нужен более глубокий анализ контекста, чтобы понять, какова природа этих отношений и как это могло повлиять на решение девушки сбежать», – сказал Феликс Шифрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валерией Кукалевой.
Напомним, 16-летняя Горбачёва исчезла вечером 28 августа. Спортсменка ушла с тренировки, а домой не вернулась. Днём 29 августа Алина попала на камеры наблюдения в кафе, а позже полицейские нашли её в кинотеатре одного из торговых центров. Некоторые источники заявляли, что причиной побега спортсменки стала ссора с тренером Софьей Федченко, что вызвало ещё больший резонанс.
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