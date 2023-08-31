Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Возвращение в спорт может быть сложным». Спортивный психолог – о будущем Горбачевой

«Возвращение в спорт может быть сложным». Спортивный психолог – о будущем Горбачевой
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный психолог и коуч, специалист в области ментального развития в спорте Феликс Шифрин высказался о возвращении 16-летней фигуристки Алины Горбачёвой к тренировочному процессу после побега.

«Возвращение в спорт может быть сложным. Первым делом нужно предоставить ей поддержку и возможность разговора о её эмоциях и переживаниях. Затем, если она решит вернуться к тренировкам (а это должно быть её решение), тренеру и психологу следует тщательно проработать план восстановления и подготовки к контрольным прокатам», – сказал Феликс Шифрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валерией Кукалевой.

Напомним, 16-летняя Горбачёва исчезла вечером 28 августа. Спортсменка ушла с тренировки, однако так и не вернулась домой. Днём 29 августа Алина попала на камеры наблюдения в кафе, а позже полицейские нашли Горбачёву в кинотеатре одного из торговых центров. Некоторые источники заявляли, что причиной побега спортсменки стала ссора с тренером Софьей Федченко, что вызвало ещё больший резонанс.

Материалы по теме
Что делать Алине Горбачёвой и её близким? Отвечают спортивные психологи
Эксклюзив
Что делать Алине Горбачёвой и её близким? Отвечают спортивные психологи
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android