«Возвращение в спорт может быть сложным». Спортивный психолог – о будущем Горбачевой

Спортивный психолог и коуч, специалист в области ментального развития в спорте Феликс Шифрин высказался о возвращении 16-летней фигуристки Алины Горбачёвой к тренировочному процессу после побега.
«Возвращение в спорт может быть сложным. Первым делом нужно предоставить ей поддержку и возможность разговора о её эмоциях и переживаниях. Затем, если она решит вернуться к тренировкам (а это должно быть её решение), тренеру и психологу следует тщательно проработать план восстановления и подготовки к контрольным прокатам», – сказал Феликс Шифрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валерией Кукалевой.
Напомним, 16-летняя Горбачёва исчезла вечером 28 августа. Спортсменка ушла с тренировки, однако так и не вернулась домой. Днём 29 августа Алина попала на камеры наблюдения в кафе, а позже полицейские нашли Горбачёву в кинотеатре одного из торговых центров. Некоторые источники заявляли, что причиной побега спортсменки стала ссора с тренером Софьей Федченко, что вызвало ещё больший резонанс.
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