Дядя пропавшей фигуристки Горбачёвой: она просто шла на тренировку к другому тренеру

Дядя пропавшей фигуристки Алины Горбачёвой заявил, что его племянница взяла паспорт и деньги, чтобы пойти на тренировку к другому наставнику.
«Тренера надо спрашивать, что она ей сказала такого, что та могла так сделать. Сначала она моей сестре сказала так, что Алина пришла домой после тренировки, взяла паспорт и деньги и потом где-то потерялась. А по факту всё было иначе. Она просто шла на тренировку к другом тренеру.
И что-то кто-то ей написал, после чего она выключила телефон. А тренер нам говорила совершенно другую информацию. Наверное, тоже испугалась, не думала, что это так далеко зайдёт.
Ну, бред, конечно, полный так делать (о поступке Алины. – Прим. «Чемпионата»). У неё отец едет через всю Россию её искать. Он живёт в Краснодарском крае. А она, видимо, у какой-то подруги, может, знакомые какие-то есть. Долго, конечно, не получится скрываться. Она, наверное, этого и добивалась, чтобы её искали. Наверное, внимания не хватало», — приводит слова дяди фигуристки Телеканал «360».
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