Алина Горбачёва: меня никогда не били и не унижали мои тренеры

16-летняя фигуристка Алина Горбачёва рассказала о первом дне после возвращения к тренировкам.

Ранее Горбачёва сообщила, что после утреннего занятия отправилась в Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), чтобы пройти УМО (углублённое медицинское обследование).

«Многие интересуются, как прошло моё УМО. Результаты обследования хорошие. Не о чем переживать. Сейчас еду на такси из федерации фигурного катания на свою вторую тренировку.

Кстати, о тренировке. Мне только что попался пост неподражаемой Елены Родиной, которая писала, что я всю первую тренировку валялась по льду. Спешу расстроить своих соперниц – это совершенно не так. Всё на тренировке получалось хорошо, я откатала программу, тренеры меня хвалили, и я очень довольна своей тренировкой. С хорошим настроением еду на вторую.

Пока ехала в пробке, и мне было скучно, я решила почитать канал своего обожаемого блогера, и теперь понимаю, о чём идёт речь. Пройдёмся по фактам. Во-первых, меня никогда не били и не унижали мои тренеры. Во-вторых, моя мама ни разу не приезжала на сборы и даже за последние три года ни разу не приходила на тренировки. Так что даже если бы она очень хотела о чём-то попросить моих тренеров, чисто физически она бы не смогла это сделать. И, в-третьих, открою вам большую тайну. Я никогда не садилась на поперечный шпагат, поэтому не то что со стульев, я даже с кубиков его ни разу не растягивала. Сесть бы с пола», — сказала Горбачёва в своём телеграм-канале.

Напомним, Горбачёва исчезла вечером 28 августа. Спортсменка ушла с тренировки, а домой не вернулась. Днём 29 августа Алина попала на камеры наблюдения в кафе, а позже полицейские нашли её в кинотеатре одного из торговых центров. Некоторые источники заявляли, что причиной побега спортсменки стала ссора с тренером Софьей Федченко, что вызвало ещё больший резонанс.