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Алина Горбачёва после тренировки пошутила о гестапо-тренерах

Алина Горбачёва после тренировки пошутила о гестапо-тренерах
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16-летняя фигуристка Алина Горбачёва рассказала, как завершился её первый день после возвращения к тренировкам.

Ранее Горбачёва сообщила, что после утреннего занятия прошла УМО (углублённое медицинское обследование) в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА), которое показало хорошие результаты. После этого Алина отправилась на вторую тренировку.

«У меня закончилась вторая тренировка. Я никак не могу уйти домой, потому что мои гестапо-тренеры (смеётся) силой удерживают меня на ролле, чтобы я после тренировки привела свои мышцы в порядок», — сказала Горбачёва в ролике в своём телеграм-канале, переведя камеру на тренеров Софью Федченко и Владу Данилкину.

Напомним, Горбачёва исчезла вечером 28 августа. Спортсменка ушла с тренировки, а домой не вернулась. Днём 29 августа Алина попала на камеры наблюдения в кафе, а позже полицейские нашли её в кинотеатре одного из торговых центров. Некоторые источники заявляли, что причиной побега спортсменки стала ссора с тренером Софьей Федченко, что вызвало ещё больший резонанс.

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