Щербакова — школьникам: будьте по-спортивному азартными и помните: невозможное — возможно

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова обратилась к учащимся лицея №3 Норильска на торжественной линейке в День знаний. Фигуристка пожелала школьникам быть по-спортивному азартными и дерзкими, а также поделилась своими воспоминаниями о школьных годах.
«Школа — великолепное время в жизни каждого человека. Совсем недавно я, как и вы сейчас, стояла на школьной линейке, волнуясь перед заключительным годом учёбы и из-за сдачи ЕГЭ, но и переживания на экзаменах тоже навсегда останутся в моей памяти о школьных годах, которые не зря называют чудесными. Школа и знания, которые здесь получаем, — фундамент на всю жизнь. Здесь есть время и возможности для того, чтобы выбрать дальнейший жизненный путь, лучше понять свои возможности. От всей души поздравляю вас всех с Днём знаний, пусть все ваши самые большие мечты обязательно исполнятся, будьте по-спортивному азартными и дерзкими и помните: невозможное — возможно», — приводит слова Щербаковой ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Норникеля».
- 1 сентября 2023
-
12:42
- 31 августа 2023
-
23:54
-
23:30
-
22:41
-
21:08
-
20:58
-
20:06
-
19:38
-
19:06
-
18:26
-
17:42
-
17:19
-
16:47
-
16:39
-
15:56
-
15:54
-
14:46
-
13:29
-
13:20
-
12:45
-
12:21
-
11:06
-
10:58
-
10:20
-
10:03
-
09:55
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
00:15
- 30 августа 2023
-
22:52
-
21:13
-
20:34