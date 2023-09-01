Щербакова — школьникам: будьте по-спортивному азартными и помните: невозможное — возможно

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова обратилась к учащимся лицея №3 Норильска на торжественной линейке в День знаний. Фигуристка пожелала школьникам быть по-спортивному азартными и дерзкими, а также поделилась своими воспоминаниями о школьных годах.

«Школа — великолепное время в жизни каждого человека. Совсем недавно я, как и вы сейчас, стояла на школьной линейке, волнуясь перед заключительным годом учёбы и из-за сдачи ЕГЭ, но и переживания на экзаменах тоже навсегда останутся в моей памяти о школьных годах, которые не зря называют чудесными. Школа и знания, которые здесь получаем, — фундамент на всю жизнь. Здесь есть время и возможности для того, чтобы выбрать дальнейший жизненный путь, лучше понять свои возможности. От всей души поздравляю вас всех с Днём знаний, пусть все ваши самые большие мечты обязательно исполнятся, будьте по-спортивному азартными и дерзкими и помните: невозможное — возможно», — приводит слова Щербаковой ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Норникеля».