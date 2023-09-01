Татьяна Тарасова: знания важны, спортсмену нужно получить как минимум один диплом
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила мнение, что спортсмены должны заниматься своим образованием и получить хотя бы один диплом, а также рассказала о своём любимом школьном предмете. Сегодня, 1 сентября, отмечается День знаний.
«Чаще вспоминаю школьные годы, чем студенческие. Какой был любимый предмет? Историей много интересовалась. Знания важны, но современные дети-спортсмены больше тренируются, чем учатся. Диплом не так важен? Нет, один диплом нужно получить как минимум. Что касается вопроса о том, можно ли тренера назвать учителем, который влияет на мировоззрение ребёнка, мне кажется, они не влияют на детей. Жизнь пытается повлиять, а не тренер», — приводит слова Тарасовой Legalbet.
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