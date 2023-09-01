Вайцеховская заявила, что фигурное катание стремительно превращается в «Дом-2»

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась об актуальном состоянии российского фигурного катания. Спортсмены уже второй сезон не имеют возможности выступать на международных соревнованиях, из-за чего приостанавливают карьеры, меняют спортивное гражданство, тасуют составы танцевальных дуэтов.
«Наиболее мощным нейтрализатором запредельных нагрузок большого спорта является результат. Он обнуляет всё: усталость от тренировок, от травм, боль, отказы себе в очень многих вещах, жёсткость, а порой и жестокость тренера. Логика здесь проста: я же дошёл до своей цели? Значит, всё, что со мной происходило, было оправданным.
С потерей возможности выступать в реально значимых соревнованиях из цепочки ушло самое важное звено. И вид спорта, десятилетиями поставлявший результат экстра-класса, имеющий колоссальные победные традиции и поистине уникальный тренерский цех, начал стремительно превращаться в «Дом-2».
С громкими и показными скандалами, на которые (за неимением лучших поводов) бросаются все без исключения СМИ, со странными поступками, с попытками выдать внутренние старты и шоу за события мирового значения, со множеством покалеченных карьер и судеб.
И трудно отделаться от ощущения, что механизм, заточенный на добывание золотых медалей, начинает пожирать сам себя», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.
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