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Бережная заявила, что мотивацию Трусовой можно вернуть только хорошей зарплатой

Бережная заявила, что мотивацию Трусовой можно вернуть только хорошей зарплатой
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Олимпийская чемпионка в парном катании Елена Бережная высказалась о решении серебряного призёра Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александры Трусовой не выступать в следующем сезоне.

«Конечно, Трусова – важная фигура. И всем интересно её катание, всем интересно за ней следить. Наверняка у неё были причины так решить, так поступить. Не просто же так это всё. Но у неё много фанаток, которые за ней с удовольствием бы понаблюдали.

Как Трусовой можно вернуть мотивацию без международных соревнований? Хорошей зарплатой только! А так мы можем только фантазировать, что ей вообще нужно.

Значит ли это решение, что Трусова завершила карьеру? Не факт. Многие пропускают сезон, а потом возвращаются. Так что ещё посмотрим. Но на данный момент она входит в тройку лучших фигуристок России», — приводит слова Бережной «Спорт день за днём».

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