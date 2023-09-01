Бережная заявила, что мотивацию Трусовой можно вернуть только хорошей зарплатой

Олимпийская чемпионка в парном катании Елена Бережная высказалась о решении серебряного призёра Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александры Трусовой не выступать в следующем сезоне.
«Конечно, Трусова – важная фигура. И всем интересно её катание, всем интересно за ней следить. Наверняка у неё были причины так решить, так поступить. Не просто же так это всё. Но у неё много фанаток, которые за ней с удовольствием бы понаблюдали.
Как Трусовой можно вернуть мотивацию без международных соревнований? Хорошей зарплатой только! А так мы можем только фантазировать, что ей вообще нужно.
Значит ли это решение, что Трусова завершила карьеру? Не факт. Многие пропускают сезон, а потом возвращаются. Так что ещё посмотрим. Но на данный момент она входит в тройку лучших фигуристок России», — приводит слова Бережной «Спорт день за днём».
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