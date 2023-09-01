«Полный трэш, но мне понравилось». Загитова — о новом проекте, связанном с фехтованием

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала об участии в новом проекте, связанном с фехтованием.

«Снимаем для вас кое-что интересное», – написала Загитова в своём телеграм-канале.

«Эта хардовая тренировка посвящается вам. Это полный трэш, но мне понравилось. Причёска, макияж – нафиг», – говорит Загитова в ролике.

Ранее на Дне Московского спорта Загитова приняла участие в показательном поединке с олимпийской чемпионкой по фехтованию на шпагах Кариной Азнавурян. Это была уже не первая активность Загитовой в другом виде спорта – в 2022 году фигуристка боксировала с олимпийским чемпионом Олегом Саитовым.

Загитова не участвовала в соревнованиях с декабря 2019 года. Фигуристка учится на факультете журналистики и работает на телевидении в качестве корреспондента и ведущей.