Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Полный трэш, но мне понравилось». Загитова — о новом проекте, связанном с фехтованием

«Полный трэш, но мне понравилось». Загитова — о новом проекте, связанном с фехтованием
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала об участии в новом проекте, связанном с фехтованием.

«Снимаем для вас кое-что интересное», – написала Загитова в своём телеграм-канале.

«Эта хардовая тренировка посвящается вам. Это полный трэш, но мне понравилось. Причёска, макияж – нафиг», – говорит Загитова в ролике.

Ранее на Дне Московского спорта Загитова приняла участие в показательном поединке с олимпийской чемпионкой по фехтованию на шпагах Кариной Азнавурян. Это была уже не первая активность Загитовой в другом виде спорта – в 2022 году фигуристка боксировала с олимпийским чемпионом Олегом Саитовым.

Загитова не участвовала в соревнованиях с декабря 2019 года. Фигуристка учится на факультете журналистики и работает на телевидении в качестве корреспондента и ведущей.

Материалы по теме
Титулованная фехтовальщица подарила победу Загитовой. Она очень высокого мнения об Алине!
Титулованная фехтовальщица подарила победу Загитовой. Она очень высокого мнения об Алине!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android