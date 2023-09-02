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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова отреагировала на побег Алины Горбачёвой

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова отреагировала на побег Алины Горбачёвой
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова высказалась об исчезновении 16-летней фигуристки Алины Горбачёвой, а также отметила важность отдыха от спорта.

«Сразу скажу, что про ситуацию с Алиной Горбачёвой я не могу давать комментариев, потому что не знаю изнутри ситуацию, что именно там произошло. Но если от себя — бывали ли у меня подобные ситуации — мне кажется, здесь очень важно, чтобы была возможность переключиться и не зацикливаться на чём-то одном, например, на фигурном катании и тренировках. Меня семья всегда поддерживала, и мне всегда было очень важно, что домой приходим и у меня не домашние тренеры, которые снова учат меня, как тренироваться, а что это место, где я могу передохнуть, перезагрузиться, где меня всегда поддержат. Это, наверное, помогало справляться в подобных трудных ситуациях», — сказала Щербакова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.

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