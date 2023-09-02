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Щербакова — о ближайших планах: в Китай планируется ещё несколько поездок

Щербакова — о ближайших планах: в Китай планируется ещё несколько поездок
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о планах на ближайшее время.

«Очень много разных мероприятий и активностей, много куда приглашают. В Китай планируется ещё несколько поездок, так что ближайший график очень сильно расписан. Выходные пока не намечаются», — сказала Щербакова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.

Напомним, Анна Щербакова не принимала участия в соревнованиях в сезоне-2022/2023, так как восстанавливалась после операции на колене. Однако российская фигуристка приняла участие в турнире шоу-программ, в котором заняла третье место. Также Щербакова вместе с Алиной Загитовой и Алексеем Ягудиным была ведущей телепроекта «Ледниковый период».

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