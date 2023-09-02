«Китай немножко вообще перевернул мой мозг». Щербакова — о поездке с мастер-классом

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова поделилась впечатлениями от поездки в Китай.

«Китай, мне кажется, немножко вообще перевернул мой мозг, когда я приехала. Это была моя первая поездка в Китай после Олимпийских игр — прошло полтора года, и, конечно, на протяжении этих полутора лет пока не было возможности приехать из-за пандемии в том числе, из-за коронавирусных ограничений Я всё равно чувствовала огромную поддержку болельщиков, мне из Китая присылали невероятное количество подарков — сотни килограммов посылок. Поэтому я знаю, что в Китае очень много моих болельщиков, но такого уровня представить даже не могла. С первых секунд, как я прилетела в Китай, меня встречали мои болельщики, и это было очень трогательно, очень мило, и настолько зашкаливали эмоции, что я как будто не осознавала реальность происходящего. Чувствовала себя как рок-звезда на гастролях, будто всё это чуть не со мной и чуть нереально. Поэтому действительно очень приятно, что там так любят и ценят наших фигуристов», — сказала Щербакова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.