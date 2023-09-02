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Косторная — Кагановской: огурчик, знай, что ты самая крутая

Косторная — Кагановской: огурчик, знай, что ты самая крутая
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Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная поддержала Василису Кагановскую после новости о том, что её пара с Валерием Ангелополом распалась.

«Огурчик, знай, что ты самая крутая и у тебя всё будет супер», — написала Косторная в своих социальных сетях.

Кагановская и Ангелопол – победители финала Гран-при России 2023 года. Они считались одной из сильнейших молодых пар России и уже были заявлены на контрольные прокаты национальной команды. Теперь, как стало известно, Валерий покинул группу Анжелики Крыловой, а для Василисы ищут нового партнёра.

При этом распад сопровождает скандал. Кагановская заявила, что бывший партнёр всем рассказывал, что она его избивает, а затем заставлял подписать контракт о готовности взять его на полное обеспечение.

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