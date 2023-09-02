Щербакова — о будущей карьере: нет уверенности, что это будет какая-то медийная профессия

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о планах освоить новую профессию. Спортсменка подчеркнула, что это может быть деятельность, не связанная с медиа.
«Естественно, я хочу, помимо тренерской профессии, ещё какую-то освоить. Как раз уже год у меня идёт активный мыслительный процесс, что именно это будет. В прошлом году пробовала себя в журналистике, но пока нет уверенности, что это именно то, чем я хочу заниматься. Нет даже уверенности, что это будет какая-то медийная профессия, — не знаю, насколько я захочу дальше постоянно находиться в медийном поле. Сейчас рассматриваю варианты. Думаю, у меня как минимум год есть поразмышлять над этим», — сказала Щербакова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.
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