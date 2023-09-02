«Абсолютно всё, что происходило, пошло на пользу». Щербакова — о спортивной карьере
Поделиться
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова высказалась о своей спортивной карьере.
«Мне кажется, я человек, который не склонен к быстрым решениям. Я всегда всё обдумываю, каждое решение взвешиваю, принимаю осознанно. Поэтому и во время карьеры у меня не было ощущения, что я делаю что-то не так. Но даже если были тяжёлые моменты, где я хотела бы подумать, а почему так, хочется ведь по-другому, то сейчас, оглядываясь назад, могу с уверенностью сказать, что абсолютно всё, что происходило, пошло на пользу и именно то, как сложился мой путь, привело меня к достижениям, которые мне удалось завоевать. Всё хорошо прошло, я всем довольна», — сказала Щербакова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.
Комментарии
- 2 сентября 2023
-
12:12
-
11:40
-
11:15
-
10:50
-
10:25
-
10:22
-
10:09
-
09:59
-
09:34
-
00:14
- 1 сентября 2023
-
23:23
-
22:21
-
21:08
-
18:57
-
18:03
-
15:07
-
13:55
-
12:42
- 31 августа 2023
-
23:54
-
23:30
-
22:41
-
21:08
-
20:58
-
20:06
-
19:38
-
19:06
-
18:26
-
17:42
-
17:19
-
16:47
-
16:39
-
15:56
-
15:54
-
14:46
-
13:29
Партнерский контент