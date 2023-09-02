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«Абсолютно всё, что происходило, пошло на пользу». Щербакова — о спортивной карьере

«Абсолютно всё, что происходило, пошло на пользу». Щербакова — о спортивной карьере
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова высказалась о своей спортивной карьере.

«Мне кажется, я человек, который не склонен к быстрым решениям. Я всегда всё обдумываю, каждое решение взвешиваю, принимаю осознанно. Поэтому и во время карьеры у меня не было ощущения, что я делаю что-то не так. Но даже если были тяжёлые моменты, где я хотела бы подумать, а почему так, хочется ведь по-другому, то сейчас, оглядываясь назад, могу с уверенностью сказать, что абсолютно всё, что происходило, пошло на пользу и именно то, как сложился мой путь, привело меня к достижениям, которые мне удалось завоевать. Всё хорошо прошло, я всем довольна», — сказала Щербакова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.

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