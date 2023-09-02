«Это эксперимент, рисковое решение». Тарасова — о Косторной в роли хореографа

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная будет работать в качестве хореографа в академии двукратного олимпийского чемпиона, трёхкратного чемпиона мира Евгения Плющенко. Помимо этого, Косторная будет выступать в парном катании.

«Алёна не работала ни в одном, ни в другом виде. Я бы сказала, что это эксперимент, рисковое решение. Ну, молодёжь теперь такая, им виднее. Пожелаю ей не потеряться», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Напомним, в начале текущего года Косторная перешла из одиночного в парное катание. Её партнёром стал фигурист Георгий Куница. В августе спортсмены поженились.