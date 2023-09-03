«Сейчас уже подружка жены, получается». Щербакова опубликовала фото со свадьбы Косторной

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова поделилась фотографиями со свадьбы чемпионки Европы — 2020 в женском одиночном катании Алёны Косторной с супругом Георгием Куницей, с которым она выступает в парном катании.

«Это я подружкой невесты была, сейчас уже подружка жены, получается», — написала Щербакова на своей странице в социальных сетях.

Фото: из личного архива Анны Щербаковой

Фото: из личного архива Анны Щербаковой

Фото: из личного архива Анны Щербаковой

Напомним, в начале 2023 года Алёна Косторная приняла решение перейти из одиночного в парное катание. Её партнёром стал фигурист Георгий Куница. В мае Куница сделал Косторной предложение, а 12 августа спортсмены сыграли свадьбу. Анна Щербакова не принимала участие в соревнованиях в прошлом сезоне, так как восстанавливалась после операции на колене.