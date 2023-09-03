Алиев: настраивался показать Бутману свою короткую программу. Ему понравилось

Чемпион Европы 2020 года в мужском одиночном катании российский фигурист Дмитрий Алиев рассказал о визите известного саксофониста Игоря Бутмана в Академию фигурного катания Санкт-Петербурга и сообщил, что выступил перед музыкантом с короткой программой.

«Я настраивался показать ему свою короткую программу. Он специально приходил на тренировку для того, чтобы оценить программу творческим взглядом. Ему понравилось (улыбается). Пообщаться особенно о чём-то конкретном не было возможности, но само его присутствие было нам очень приятно», — сказал Алиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, ранее Алиев рассказал, что его новая короткая программа поставлена под русскую композицию.