Игнатов и Алиев оценили свою готовность к контрольным прокатам сборной России в сентябре

Российские фигуристы, выступающие в одиночном фигурном катании, Макар Игнатов и Дмитрий Алиев оценили свою готовность к контрольным прокатам сборной России, которые пройдут в сентябре в Санкт-Петербурге и Москве.

Макар Игнатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой первым оценил свою готовность в процентах: «Семнадцать» (смеётся). Дмитрий Алиев ответил про себя: «Семнадцать с половиной. (смеётся). Тренировочный процесс идёт, он у каждого свой. Говорю за себя – в целом потихоньку всё идёт».

«Потихонечку вкатываемся, до соревнований ещё есть время. Контрольные прокаты – это всё-таки прокаты, не старты, к ним не нужно быть на пике. Это отличная возможность показать программы, узнать судейское мнение по ним, уточнить, что можно изменить, что можно добавить», — дополнил Игнатов.