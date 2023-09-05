Роднина оценила шансы Косторной проявить себя в парном катании

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о шансах чемпионки Европы в женском одиночном катании Алёны Косторной проявить себя в парном катании.
Косторная, которая в начале 2023 года перешла в парное катание, выступит на контрольных прокатах с партнёром и мужем Георгием Куницей.
«Желание Косторной продолжать соревноваться похвально. Не каждый найдёт в себе силы для нового вызова. Не могу сказать, что это уникальное явление — переход одиночницы в пару, но такое случается не каждый день. Алёна может сверкнуть в парном катании, девочка она талантливая, изящная. По льду просто плывёт. Но надо ещё смотреть на партнёра. Должна быть гармония между людьми», — приводит слова Родниной «РБ Спорт».
Косторная и Куница как одиночники тренировались в группе Этери Тутберидзе. Впервые встали в пару для участия в ледовом шоу и решили попробовать вместе выступать в соревнованиях спортивных пар.
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