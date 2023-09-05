«Виноваты все». Дядя Ангелопола — о распаде дуэта с Кагановской

Двукратный чемпион мира и серебряный призёр Олимпиады-1988 Олег Овсянников, дядя фигуриста Валерия Ангелопола, поделился мнением о распаде пары племянника с Василисой Кагановской.
«Валеру в его спортивной жизни веду с самого начала, как только поставил мальчишку на коньки. С кем бы он ни катался, всегда был рядом. Парнишка непростой. О его сложном характере все знали. Только в любом конфликте не бывает однозначно правых и виноватых. Виноваты все.
Не хочу выгораживать, но свою лепту внесли и Василиса, и мамы, и — пусть не обижается моя многолетняя партнёрша, с которой много чего выиграли — тренер. Хотя Анжелика делала всё возможное, чтобы вывести Кагановскую и Ангелопола на высокий уровень, сглаживая острые углы», – приводит слова Овсянникова «РИА Новости Спорт».
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