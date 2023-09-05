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Кагановская опровергла информацию о том, что будет выступать в паре с Чиризано

Кагановская опровергла информацию о том, что будет выступать в паре с Чиризано
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Фигуристка Василиса Кагановская прокомментировала информацию о том, что продолжит карьеру в паре с Дарио Чиризано.

«Не знаю, откуда берутся такие новости», — сказала Кагановская в интервью «Матч ТВ».

Ранее Василиса перестала выступать с Валерием Ангелополом. Кагановская и тренер Анжелика Крылова сообщили, что дуэт распался из-за того, что Ангелопол предложил партнёрше содержать его и даже составил соответствующий контракт. Однако мама Валерия заявила, что контракт был инициативой Крыловой и в первую очередь призван был урегулировать этическую сторону взаимоотношений в паре.

В минувшем сезоне Кагановская и Ангелопол выиграли финал Гран-при России. Дуэт считался одним из самых перспективных в стране.

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