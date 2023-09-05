Щербакова, Загитова и Трусова выступят на шоу в Пекине
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Стали известны участники ледового шоу Magic on Ice, которое пройдёт в Пекине (Китай) с 1 по 3 октября, сообщает RT.
В шоу примут участие Алина Загитова, Анна Щербакова, Александра Трусова, Марк Кондратюк, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов и другие спортсмены.
Напомним, Анна Щербакова не принимала участия в соревнованиях в сезоне-2022/2023, так как восстанавливалась после операции на колене. Однако российская фигуристка приняла участие в турнире шоу-программ, в котором заняла третье место.
На Олимпийских Играх 2022 года, которые проходили в Пекине, Щербакова выиграла золотую медаль. Трусова заняла второе место. Загитова стала олимпийской чемпионкой в 2018 году.
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