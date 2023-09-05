Серебряный призёр чемпионата Европы — 2022 по фигурному катанию, итальянец Даниэль Грассль ушёл из группы Этери Тутберидзе. Об этом спортсмен сообщил на личной странице в социальной сети.

«Дорогие друзья, после большого опыта в США и в России решил в августе вернуться в Италию, чтобы продолжить подготовку и тренировки в преддверии следующего сезона. Буду тренироваться в Турине у Пала Таццоли с Эдуардо Де Бернандисом. Мне очень помог опыт в Америке и России. Особая благодарность Этери Тутберидзе за профессиональную поддержку и обучение», – написал Грассль на своей странице в социальной сети.

Грассль тренировался под руководством российского наставника с середины сезона-2022/2023.

Кроме медали чемпионата Европы, в активе Грассля победы на челленджерах Lombardia Trophy (2021), Budapest Trophy (2020) и Asian Open (2019). Даниэль — бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров (2019) и четырёхкратный чемпион Италии.