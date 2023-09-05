Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступят на челленджере в Братиславе

Бывшие российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин вошли в состав участников Мемориала Ондрея Непелы, который пройдёт в Братиславе (Словакия) с 28 по 30 сентября.
С сезона-2023/2024 серебряные призёры чемпионата России – 2022 выступают за Грузию. Их первым турниром после смены спортивного гражданства стал Ice Dance International, прошедший месяц назад в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США). Там Диана и Глеб стали вторыми в ритм-танце, но по итогам двух программ поднялись на первое место и завоевали золотые медали.
Соперниками Дэвис и Смолкина в Братиславе будут канадцы Маржори Лажуа/Захари Лага, британцы Лила Фир/Льюис Гибсон, американцы Эмилеа Зингас/Вадим Колесник. В других видах на турнире выступят Ён Ю, Екатерина Куракова, Мадлен Шизас, Амбер Гленн, Ника Эгадзе, Даниэль Грассль, Джун Хван Чха, Денис Васильев, Владимир Самойлов и другие.
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