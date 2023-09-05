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Косторная/Куница и Собинина/Ходыкин дебютируют на первенстве Москвы

Косторная/Куница и Собинина/Ходыкин дебютируют на первенстве Москвы
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Вновь образованные спортивные пары Алёна Косторная/Георгий Куница и Таисия Собинина/Денис Ходыкин дебютируют на соревнованиях 6–7 сентября. Фигуристы, заявленные на контрольные прокаты сборной России, вне конкурса выступят на первенстве Москвы.

Косторная и Куница образовали пару в начале 2023 года после того, как вместе выступали в новогодних ледовых шоу. Чемпионка Европы – 2020 Косторная перешла в парное катание из одиночного, Куница ранее тоже тренировался как одиночник в группе Этери Тутберидзе, но перешёл в пары ранее Алёны.

Ходыкин находился в поисках партнёрши после распада пары с Дарьей Павлюченко, из-за травмы которой фигуристы пропустили прошлый сезон. Новой партнёршей Дениса стала 18-летняя Собинина, которая ранее занималась в академии «Ангелы Плющенко» и каталась вместе с Ильёй Мироновым.

Обе новые пары тренируются в группе Сергея Рослякова.

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