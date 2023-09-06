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Результаты первенства Москвы по фигурному катанию пересмотрели в пользу ученицы Тутберидзе

Федерация фигурного катания на коньках Москвы опубликовала окончательные результаты соревнований у юниорок (13-19 лет) в одиночном катании. В связи с математической ошибкой изменились баллы Алёны Принёвой в произвольной программе. Вместо 148.59 баллов у Принёвой теперь 141.32 балла.

Таким образом место Алёны Принёвой в произвольной программе меняется с первого на третье место, общий результат вместо 212.14 составляет 204.87 балла. В результате итоговая таблица с учётом исправленной ошибки выглядит так:

1. Милана Лебедева — 213,02 балла;

2. Маргарита Базылюк 209,34 балла;

3. Елизавета Андреева 205,47 балла;

4. Алёна Принёва 204,87 балла.

Таким образом, второе место после изменения результатов занимает воспитанница Этери Тутберидзе Маргарита Базылюк, а Алёна Принёва выпадает из призовой тройки.