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Александра Трусова о продолжении карьеры: будет видно позже

Александра Трусова о продолжении карьеры: будет видно позже
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Серебряный призёр Олимпиады-2022 в фигурном катании Александра Трусова, находясь в Мексике в рамках проведения мастер-классов, ответила на вопрос по поводу продолжения своей спортивной карьеры.

«Если честно, на такие вопросы не отвечаю. Я живу сейчас, и то, что у меня есть сейчас, я делаю. Выступаю в шоу, тренируюсь, выступаю с какими-то показательными, мастер-классы. А соревнования — это уже будет видно позже», — сообщила Александра в интервью мексиканскому телеканалу Claro Sports.

Ранее стало известно, что Александра Трусова пропустит контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию, которые продут 16-17 сентября. Об участии фигуристки в новом сезоне, который стартует 13 октября этапом Гран-при в Уфе, ничего не сообщалось.

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