«Всё возможно». Жулин — об идее проведения соревнований фигуристов на Байкале
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Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о возможности проведения соревнований среди фигуристов на Байкале или плавучем доке. Специалист подчеркнул, что соревнования можно проводить в любом месте, где оборудован ледовый каток.
«Футбольный матч Кубка России прошёл на плавучем доке в Мурманской области? Думаю, можно сделать что-то подобное в фигурном катании, конечно. Главное, чтобы каток был. Не знаю, в каком месте можно, да где угодно можно выступать. Плавучий док или на Байкале? Давайте, стройте и приглашайте! Всё возможно», — приводит слова Жулина Legalbet.
Напомним, ранее матч Кубка России по футболу, в котором встречались кировское «Динамо» и 2DROTS, прошёл на плавучем доке в Мурманской области.
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