Трусова поделилась ожиданиями от приезда в Мексику на мастер-классы
Поделиться
Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании, россиянка Александра Трусова высказалась о предстоящих мастер-классах в Мексике.
«Сейчас мы поедем в другой город и там будем проводит мастер-классы и выступать. Никаких точных представлений пока нет, я здесь в первый раз, мне очень приятно и интересно побывать здесь. Для меня это новый опыт, очень приятно, что пригласили, постараюсь оправдать ожидания. Очень приятно, что много фанатов и болельщиков, это круто, буду радовать их», — сказала Трусова в эфире мексиканского канала Claro Sports.
Ранее стало известно, что Александра Трусова пропустит контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию, которые продут 16-17 сентября.
Комментарии
- 6 сентября 2023
-
13:59
-
13:55
-
13:49
-
13:49
-
13:17
-
11:59
-
11:45
-
11:10
-
01:19
- 5 сентября 2023
-
23:55
-
20:44
-
18:16
-
17:42
-
15:34
-
15:27
-
14:46
-
12:44
-
11:18
-
11:14
-
05:40
-
01:00
- 4 сентября 2023
-
20:16
-
19:31
-
17:47
-
13:13
- 3 сентября 2023
-
19:29
-
18:07
-
17:50
-
16:50
-
16:36
-
16:29
-
14:08
-
13:39
- 2 сентября 2023
-
20:57
-
14:55
Партнерский контент