Трусова поделилась ожиданиями от приезда в Мексику на мастер-классы

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании, россиянка Александра Трусова высказалась о предстоящих мастер-классах в Мексике.

«Сейчас мы поедем в другой город и там будем проводит мастер-классы и выступать. Никаких точных представлений пока нет, я здесь в первый раз, мне очень приятно и интересно побывать здесь. Для меня это новый опыт, очень приятно, что пригласили, постараюсь оправдать ожидания. Очень приятно, что много фанатов и болельщиков, это круто, буду радовать их», — сказала Трусова в эфире мексиканского канала Claro Sports.

Ранее стало известно, что Александра Трусова пропустит контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию, которые продут 16-17 сентября.