Кондратюк: Соколовская для меня как вторая мама
Поделиться
Российский фигурист Марк Кондратюк рассказал о взаимоотношениях с тренером Светланой Соколовской.
«Соколовская для меня — это, наверное, вторая мама. Это не просто тренер для меня. Я половину своей жизни тренируюсь у неё, можно сказать, что почти всю сознательную жизнь. Поэтому да, для меня она как вторая мама. Часто ли она меня материт? Это уже провокационный вопрос», — сказал Кондратюк в интервью на YouTube-канале «Россия — это я!»
Напомним, Кондратюк тренируется под руководством Соколовской с 2016 года. Ранее стало известно, что фигурист примет участие контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 16 и 17 сентября в Москве во дворце спорта «Мегаспорт». В финале Гран-при России прошлого сезона Кондратюк занял третье место.
Комментарии
- 6 сентября 2023
-
15:06
-
13:59
-
13:55
-
13:49
-
13:49
-
13:17
-
11:59
-
11:45
-
11:10
-
01:19
- 5 сентября 2023
-
23:55
-
20:44
-
18:16
-
17:42
-
15:34
-
15:27
-
14:46
-
12:44
-
11:18
-
11:14
-
05:40
-
01:00
- 4 сентября 2023
-
20:16
-
19:31
-
17:47
-
13:13
- 3 сентября 2023
-
19:29
-
18:07
-
17:50
-
16:50
-
16:36
-
16:29
-
14:08
-
13:39
- 2 сентября 2023
-
20:57
Партнерский контент