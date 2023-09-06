Кондратюк: Соколовская для меня как вторая мама

Российский фигурист Марк Кондратюк рассказал о взаимоотношениях с тренером Светланой Соколовской.

«Соколовская для меня — это, наверное, вторая мама. Это не просто тренер для меня. Я половину своей жизни тренируюсь у неё, можно сказать, что почти всю сознательную жизнь. Поэтому да, для меня она как вторая мама. Часто ли она меня материт? Это уже провокационный вопрос», — сказал Кондратюк в интервью на YouTube-канале «Россия — это я!»

Напомним, Кондратюк тренируется под руководством Соколовской с 2016 года. Ранее стало известно, что фигурист примет участие контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 16 и 17 сентября в Москве во дворце спорта «Мегаспорт». В финале Гран-при России прошлого сезона Кондратюк занял третье место.