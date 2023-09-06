Кондратюк: родители ни разу не повышали голос из-за спорта. У них спокойное отношение

Российский фигурист Марк Кондратюк рассказал об отношении родителей к его профессиональной карьере.

«Я точно не исполнял прихоть родителей, они всегда относились к спорту довольно спокойно. Это моё увлечение, и дело не в том, что во мне не видели какого-нибудь чемпиона. Мне мама – хоть это и шутка, но в каждой шутке есть доля правды – говорила: вот когда станешь олимпийским чемпионом! Я про другое. Про отношение ко мне, если у меня что-то, например, не получилось. За всю жизнь на меня не повышали ни разу голос из-за спорта. Могли что-то сказать по учёбе, когда лень настигала и я ничего не делал. Тогда могли сказать что-нибудь, чуть прикрикнуть. Но никогда в жизни из-за спорта мне ничего не выговаривали.

Не то что они не хотели или не видели во мне спортсмена — нет, мама очень хотела. Но чуть-чуть другое отношение, спокойное. Был краткий тезис: если у тебя получится – классно, круто, мы в тебя верили, а не получится – ну, так бывает, есть другие пути развития», — сказал Кондратюк в интервью на YouTube-канале «Россия — это я!»