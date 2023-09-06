Кондратюк ушёл от ответа на вопрос, завоёвано ли его сердце

Олимпийский чемпион — 2022 в командных соревнованиях фигурист Марк Кондратюк не стал отвечать на вопрос о том, свободно ли его сердце.
В интервью для YouTube-канала «Россия — это я!» фигурист неохотно отвечал на вопросы, касающиеся его личной жизни. Так, на вопрос о том, какие девушки ему нравятся, Кондратюк ограничился словом «интересные». Далее последовали вопросы о шансах поклонниц на завоевание его сердца прямо сейчас и в перспективе, и о том, что нужно сделать, чтобы его завоевать. Все эти вопросы фигурист попросил пропустить. На вопрос о том, завоёвано ли его сердце и тяжело ли ему об этом говорить, Кондратюк решил промолчать.
Марк Кондратюк родился 3 сентября 2003 года в Подольске. Его первым тренером была Людмила Сапронова. С 2016 года Марк тренируется в спортивной школе олимпийского резерва ЦСКА им. С.А. Жука у Светланы Соколовской. После Олимпиады‑2022 стало известно о романе Кондратюка с фигуристкой Александрой Трусовой.
- 6 сентября 2023
-
16:23
-
16:08
-
15:06
-
13:59
-
13:55
-
13:49
-
13:49
-
13:17
-
11:59
-
11:45
-
11:10
-
01:19
- 5 сентября 2023
-
23:55
-
20:44
-
18:16
-
17:42
-
15:34
-
15:27
-
14:46
-
12:44
-
11:18
-
11:14
-
05:40
-
01:00
- 4 сентября 2023
-
20:16
-
19:31
-
17:47
-
13:13
- 3 сентября 2023
-
19:29
-
18:07
-
17:50
-
16:50
-
16:36
-
16:29
-
14:08