Кондратюк ушёл от ответа на вопрос, завоёвано ли его сердце

Олимпийский чемпион — 2022 в командных соревнованиях фигурист Марк Кондратюк не стал отвечать на вопрос о том, свободно ли его сердце.

В интервью для YouTube-канала «Россия — это я!» фигурист неохотно отвечал на вопросы, касающиеся его личной жизни. Так, на вопрос о том, какие девушки ему нравятся, Кондратюк ограничился словом «интересные». Далее последовали вопросы о шансах поклонниц на завоевание его сердца прямо сейчас и в перспективе, и о том, что нужно сделать, чтобы его завоевать. Все эти вопросы фигурист попросил пропустить. На вопрос о том, завоёвано ли его сердце и тяжело ли ему об этом говорить, Кондратюк решил промолчать.

Марк Кондратюк родился 3 сентября 2003 года в Подольске. Его первым тренером была Людмила Сапронова. С 2016 года Марк тренируется в спортивной школе олимпийского резерва ЦСКА им. С.А. Жука у Светланы Соколовской. После Олимпиады‑2022 стало известно о романе Кондратюка с фигуристкой Александрой Трусовой.