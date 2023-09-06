В Италии подтвердили информацию о нарушении Даниэлем Грасслем антидопинговых правил

Служба коммуникаций Национальной антидопинговой организации Италии (NADO Italia) подтвердила информацию о том, что четырёхкратный чемпион страны в мужском одиночном катании Даниэль Грассль пропустил три допинг-теста, что является нарушением антидопинговых правил. Согласно кодексу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), спортсмен за такое нарушение может получить дисквалификацию сроком от одного до двух лет.

Ранее стало известно, что Грассль больше не будет тренироваться под руководством штаба заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Ваша информация верная, это действительно так. На данный момент решения, применять ли к Даниэлю санкции, нет. У него запросили объяснение», — приводит слова представителя NADO Italia «РИА Новости Спорт».