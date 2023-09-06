Сихарулидзе: никто не обращался с вопросом смены гражданства. Напротив — просятся обратно
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Исполняющий обязанности главы Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе рассказал, что никто из российских спортсменов не обращался к федерации с вопросом о смене гражданства.
«Что касается смены гражданства, никто не обращался. Даже есть уникальная ситуация — некоторые просятся обратно. Там не могут найти партнёров и партнёрш, например», — сказал Сихарулидзе на заседании коллегии Министерства спорта России в среду, 6 сентября.
Ранее заместитель министра спорта Российской Федерации Алексей Морозов рассказал, что 55 российских спортсменов, выступающих в олимпийских видах, сменили гражданство. Вместе с представителями неолимпийских видов спорта число сменивших гражданство атлетов, по данным Морозова, превысило сотню.
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