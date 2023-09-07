Горбачёва и Федченко покатались на сёрфе

Чемпионка России — 2022/2023 среди юниоров фигуристка Алина Горбачёва покаталась на сёрфе со своим тренером Софьей Федченко и рассказала об этом в своём телеграм-канале.

«Мы с Софьей Анатольевной отлично покатались на сёрфе. Водичка и вправду очень тёплая, зря я вчера не полезла купаться. Сейчас я немного посплю, потому что встала сегодня очень рано», – сказала Горбачёва на видео.

Напомним, 16-летняя Алина Горбачёва с девяти лет живёт не с семьёй, а с тренером. 28 августа 2023 года в Сети появились сообщения об исчезновении юной фигуристки. Она вышла с катка «Чкалов Арена» после тренировки и перестала выходить на связь. Спустя сутки Алину нашли в одном из торговых центров Москвы, её здоровью и жизни ничего не угрожало. После проведения следственных действий Горбачёву передали матери.