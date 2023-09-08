Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Всё гармонично в ней срослось». Лайшев назвал самую красивую фигуристку

«Всё гармонично в ней срослось». Лайшев назвал самую красивую фигуристку
Комментарии

Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал, что считает олимпийскую чемпионку Анну Щербакову самой привлекательной фигуристкой. Лайшев подчеркнул, что у Щербаковой красота сочетается со спортивным мастерством и прекрасным воспитанием.

«Щербакова — самая красивая фигуристка! Это моё очень-очень личное мнение. У неё есть грация, красота как молодой девушки, так и спортсменки — это всё сочетается. О ней фантастическое мнение, как всё гармонично в ней срослось. Я даже не беру успехи, а обаяние и женскую красоту и грацию. Как педагог могу отметить поведение и воспитание. Я восхищён!» — приводит слова Лайшева Legalbet.

Напомним, Щербакова не выступала в прошлом сезоне, так как восстанавливалась после операции на колене.

Материалы по теме
Королева Загитова, боец Щербакова или инопланетянка Валиева. Величайшая фигуристка России
Рейтинг
Королева Загитова, боец Щербакова или инопланетянка Валиева. Величайшая фигуристка России
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android