«Всё гармонично в ней срослось». Лайшев назвал самую красивую фигуристку

Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал, что считает олимпийскую чемпионку Анну Щербакову самой привлекательной фигуристкой. Лайшев подчеркнул, что у Щербаковой красота сочетается со спортивным мастерством и прекрасным воспитанием.
«Щербакова — самая красивая фигуристка! Это моё очень-очень личное мнение. У неё есть грация, красота как молодой девушки, так и спортсменки — это всё сочетается. О ней фантастическое мнение, как всё гармонично в ней срослось. Я даже не беру успехи, а обаяние и женскую красоту и грацию. Как педагог могу отметить поведение и воспитание. Я восхищён!» — приводит слова Лайшева Legalbet.
Напомним, Щербакова не выступала в прошлом сезоне, так как восстанавливалась после операции на колене.
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